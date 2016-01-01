بالفيديو| دانيال براين يبكي بعد شفائه وعودته للحلبة: أشكركم جميعا

بشرى سارة زفَّها أطباء WWE إلى جمهور المصارعة الحرة بإعلان شفاء المصارع المتألق دانيال براين من الارتجاجات التي أصابت دماغه وأجبرته على التقاعد في 2016 وتعيينه مديرا لعرض "سماك داون"، وقال الأطباء إن بإمكان "براين" الآن أن يعود للقتال على الحلبة.

ويبلغ دانيال براين من العمر 36 عاما، وبدأ مشواره في عالم المصارعة منذ عام 1999، واستطاع أن يفوز بالعديد من الأحزمة والألقاب، وأن ينال حب واستحسان الجماهير بسبب حركاته السريعة القوية بجانب هتافه الشهير "yes yes" والذي صار هتافا دائما بين جماهير المصارعة.

وقال دانيال براين، في عرض "سماك داون"، اليوم، وهو يبكي: "أشكركم جميعا.. أشكر الجمهور في صالة العرض وفي المنازل، أشكر أصدقائي، أشكر زوجتي، أشكر أطباء اتحاد WWE الذين تعاملوا مع حالتي باعتباري إنسانا قبل أن أكون مصارعا".

وأضاف براين: "لا أعلم تحديدا كيف ومتى سأعود للقتال على هذه الحلبة"، فأشار الجمهور إلى شعار "ريسلمانيا" أعلى الصالة، فقال لهم براين: "هل هذه تبدو فكرة رائعة؟" فهتف الجمهور الهتاف الشهير: "نعم.. نعم.. نعم"، فجاء رد براين: "لست متأكدا ولكن الأكيد أنني سأعود للقتال على الحلبة".