آخر الأخبار

فيديو| اليابان تختبر أقرب الروبوتات إلى البشر

فيديو| اليابان تختبر أقرب الروبوتات إلى البشر

بالصور| حيوانات انقرضت من العالم لم نسمع عنها

بالصور| حيوانات انقرضت من العالم لم نسمع عنها

شاب يعود للحياة بعد يومين من إعلان وفاته

شاب يعود للحياة بعد يومين من إعلان وفاته

بالفيديو| قارة إفريقيا تقترب من الانشطار إلى نصفين

بالفيديو| قارة إفريقيا تقترب من الانشطار إلى نصفين

فيديو| اليابان تختبر أقرب الروبوتات إلى البشر

منذ 43 دقيقة
اليابان تختبر أقرب الروبوتات إلى البشر

اليابان تختبر أقرب الروبوتات إلى البشر

كتب: رامي الجزيري

ابتكر مهندسون يابانيون روبوت أفاتار جديد الذي يتمتع بقدرات حركية فريدة مثل حركات البشر إلى حد التطابق.

وكشفت شركة "Meltin" اليابانية عن قدرات الروبوت الجديد عن طريق نشر مقطع فيديو على يوتيوب، يظهر قدرات روبوت أفاتار الذي يعمل بطريقتين الأولى عبر التحكم عن بعد والثانية عبر المواجهة المباشرة.

ويمكن تشغيل نظام الروبوت الياباني الجديد بواسطة مشغّل يستخدم قفازين ومقابض، حيث يقوم الروبوت بمراقبة الوضع من خلال نظارات الواقع الافتراضي، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ويظهر الفيديو مجموعة من الحركات التي يقوم بها الروبوت، مثل رفع ومسك الأشياء المختلفة، وفتح وتسكير الأبواب وحمل أوزان تصل إلى 4 كيلوجرامات، وغيرها من المهام الحركية التي يقوم بها البشر.

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها التقنيون إلى آليّة جديدة في تشغيل الروبوتات المتطورة.

أخبار متعلقة

المسلماني: ابتكار غواصات روسية قادرة على إغراق قارة أمريكا بالكامل

المسلماني: ابتكار غواصات روسية قادرة على إغراق قارة أمريكا بالكامل

ابتكار دواء جديد يطيل العمر.. وداعا للوفاة المبكرة والسكتة القلبية

ابتكار دواء جديد يطيل العمر.. وداعا للوفاة المبكرة والسكتة القلبية

وزير الاتصالات: الشباب قادر على ابتكار تطبيقات مثل "فيسبوك"

وزير الاتصالات: الشباب قادر على ابتكار تطبيقات مثل "فيسبوك"

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالصور| عرض ساعة الملك فاروق النادرة للبيع.. تعرف على سعرها

بالصور| عرض ساعة الملك فاروق النادرة للبيع.. تعرف على سعرها

عرض ساعة الملك فاروق النادرة للبيع.. تعرف على سعرها

فيلم "Black Panther" يصنع التاريخ

فيلم "Black Panther" يصنع التاريخ

فيلم "Black Panther" يصنع التاريخ

بالفيديو| قبل ساندرا نشأت.. 23 إعلاميا حاوروا "السيسي"

بالفيديو| قبل ساندرا نشأت.. 23 إعلاميا حاوروا "السيسي"

تعرض القنوات المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، الحلقة التلفزيونية "رئيس وشعب 2018"، الذي كشفت المخرجة ساندرا نشأت عن البرومو الخاص بها الخميس الماضي، ويظهر فيه الرئ

بالفيديو| لحظة افتراس حوت لدولفين

بالفيديو| لحظة افتراس حوت لدولفين

تداول النشطاء من محبي الحيوانات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره فريق من الباحثين يوضح لحظة افتراس حوت قاتل لدولفين قبالة ساحل ناميبيا

بالفيديو| نانسي عجرم تتحدث عن خطيبة كاظم الساهر للمرة الأولى

بالفيديو| نانسي عجرم تتحدث عن خطيبة كاظم الساهر للمرة الأولى

بالفيديو| نانسي عجرم تتحدث عن خطيبة كاظم الساهر للمرة الأولى