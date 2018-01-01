فيديو| اليابان تختبر أقرب الروبوتات إلى البشر

ابتكر مهندسون يابانيون روبوت أفاتار جديد الذي يتمتع بقدرات حركية فريدة مثل حركات البشر إلى حد التطابق.

وكشفت شركة "Meltin" اليابانية عن قدرات الروبوت الجديد عن طريق نشر مقطع فيديو على يوتيوب، يظهر قدرات روبوت أفاتار الذي يعمل بطريقتين الأولى عبر التحكم عن بعد والثانية عبر المواجهة المباشرة.

ويمكن تشغيل نظام الروبوت الياباني الجديد بواسطة مشغّل يستخدم قفازين ومقابض، حيث يقوم الروبوت بمراقبة الوضع من خلال نظارات الواقع الافتراضي، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ويظهر الفيديو مجموعة من الحركات التي يقوم بها الروبوت، مثل رفع ومسك الأشياء المختلفة، وفتح وتسكير الأبواب وحمل أوزان تصل إلى 4 كيلوجرامات، وغيرها من المهام الحركية التي يقوم بها البشر.

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها التقنيون إلى آليّة جديدة في تشغيل الروبوتات المتطورة.