بالصور| حيوانات انقرضت من العالم لم نسمع عنها

عند ذكر الحيوانات المنقرضة عن الكرة الأرضية، لا يخطر في بال الأغلبية سوى الديناصورات، حيث يغفل الكثيرون أن هناك أنواع كثيرة من الحيوانات انقرضت عن الكرة الأرضية منذ سنوات طويلة.

أحدث المنضمين لقائمة الحيوانات الراحلة عن عالمنا، كان وحيد القرن الأبيض الشمالي، حيث كشفت محمية كينية أن آخر ذكر في العالم من حيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي، تم قتله قتلا رحيما، ولم يتبق سوى 2 من الإناث فقط من سلالته على قيد الحياة في العالم.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي، أبرز الحيوانات والطيور المنقرضة:

- طائر الدودو:

طائر الدودو، من الطيور التي سكنت جزيرة "موريشيوس"، وكان طائر الدودو يصل طوله إلى حوالي متر واحد، وربما يزن من 10 إلى 18 كيلوجرام.

لم نعرف مظهر طائر الدودو سوى عن طريق الرسوم التوضيحية والحسابات المكتوبة التي ترجع إلى القرن الـ17.

- الأوك العظيم:

عصفور كبير، كان قادرًا على الطيران، وعثر عليه في شمال المحيط الأطلسي، وجنوبًا حتى شمال إسبانيا.

كان يبلغ متوسط ارتفاعه مابين 75 - 85 سنتيمتر، ووصل وزنه إلى حوالي 5 كيلوجرام، وكان الأوك العظيم قادرًا على الطيران، ولكنه كان أيضا من السباحين الأقوياء وهذا ساعده علي صيد الفرائس في الماء.

قام البشر باصطياد الأوك العظيم لأكثر من 100 ألف سنة باستخدامها كطعم لصيد الأسماك وكمصدر للغذاء.

- سيبر ذو أسنان القط:

أحد أشهر الحيوانات المُنقرضة وأقدمها، فربما يكون قد مر على رحيل آخر فرد من هذه السلالة قبل ملايين السنين، كيف لا وقد عاش هذا الحيوان قبل خمسين مليون سنة، لكن الغريب أنه كان مُفترسًا ومتوحشًا لكنه لم يكن يستأثر بكامل ضحيته، وإنما فقط أجزاء معينة منها، حتى انقرض في النهاية لأسباب كثيرة لم يجذم أحد بصحة أحدها.

- بقرة البحر ستيلر:

سميت هذه البقرة بـ"جورج ستيلر"، تم اكتشافها في عام 1741، وكانت بقرة البحر ستيلر من الثدييات العاشبة الكبيرة الحجم.

ويعتقد أن بقرة البحر ستيلر نمت ما بين 8 - 9 متر على الأقل ووزنت حوالي من 8 -10 طن، وسكنت بقرة البحر ستيلر في جزر، جنوب غرب ألاسكا، وجزر القائد في بحر بيرنج.

- وحيد القرن الأسود:

وحيد القرن الأسود الموجود في غرب إفريقيا، هو من الأنواع الفرعية من وحيد القرن الأسود الذي عثر عليه في العديد من البلدان نحو منطقة جنوب شرق إفريقيا.

وصل طوله مابين 3 إلى 3.8 متر، وارتفاعه من 1.4 إلى 1.7 متر، ويزن وحيد القرن الأسود ما بين 300 إلى 1800 كيلوجرام ، وله قرنان، ويتضمن نظامه الغذائي النباتات الورقية.

بدأ الصيد الجائر على وحيد القرن الأسود، وبدأ اتخاذ اجراءات المحافظة عليه في عام 1930 في محاولة لحماية الأعداد التي بدأت بالانخفاض.

بحلول عام 1980 كانت أعداده بالمئات ولكن كان هناك المزيد من الصيد غير المشروع على نطاق واسع ما أدى إلى انقراضه، وقد اعلنوا انقراضه رسميا في عام 2011.