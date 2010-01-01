سيدة أمريكية تصنع كعكة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل

اختار الأمير البريطاني هاري وخطيبته الممثلة ميجان ماركل، سيدة أمريكية تدير مخبزا في شرق لندن لصنع كعكة بطعم الليمون وعصير ثمار البيلسان لزفافهما المقرر في مايو المقبل.

وقال قصر كينزنجتون إن هاري وخطيبته الأمريكية اختارا كلير بتاك التي تدير مخبز (فيوليت بيكري) لصنع كعكة الزفاف الذي سيقام في قلعة ويندسور حيث تقيم الملكة إليزابيث أحيانا.

أضاف في بيان "ستكون مغطاة بكريمة الزبد ومزينة بالزهور اليانعة. يتطلعان كثيرا لمشاركة ضيوفهما هذه الكعكة يوم 19 مايو".

ونشأت بتاك في كاليفورنيا وعملت في مخبر (شيه بانيس) بمدينة بيركلي تحت قيادة الطاهية أليس ووترز قبل أن تنتقل إلى لندن.

وبدأت بتاك عملها الخاص بالخبز في المنزل وبيع كعكها في كشك بشارع برودواي ماركت بشرق لندن. وأسست مخبز (فيوليت بيكري) عام 2010.

وقالت بتاك في بيان "لا يسعني التعبير عن مدى السعادة التي أشعر بها لاختياري لإعداد كعكة زفاف الأمير هاري وماركل".

وأضافت "ومعرفة أنهما يشاطرانني نفس القيم فيما يتعلق بمنشأ الغذاء ونكهته تجعل هذا الحدث هو الأكثر إثارة".

وأجرت ماركل مقابلة مع بتاك في الماضي لصالح موقع (ذا تيج) الإلكتروني المعني بالطعام ونمط الحياة والذي ظلت الممثلة الأمريكية تديره لمدة ثلاث سنوات قبل إغلاقه العام الماضي مع تنامي الاهتمام العام بالعلاقة العاطفية بين ماركل وهاري.