بعد نفوق آخر ذكر من السلالة.. 10 معلومات عن وحيد القرن الأبيض الشمالي

أعلنت محمية "أُل بيجيتا" الكينية، عن أن آخر ذكر في العالم من حيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي نفق، لتتبقى أنثيان فقط من سلالته على قيد الحياة في العالم.

وفيما يلي نستعرض أهم 10 معلومات عن وحيد القرن الأبيض الشمالي:

- من أضخم الحيوانات الموجودة في أفريقيا، ويصل وزنه إلى 3500 كيلوجرام جرام.

- يتميز بسمع حاد جدا، ويعتقد أن هذا لأن أذنه تتحرك بشكل منفرد ولكن نظره ضعيف.

- يمتلك حاسة شم قوية جدا.

- تصل فترة حمل الأنثى إلى 18 شهرا، وتضع مولودا كل 4 سنوات.

- مهدد بالإنقراض بسبب الصيد الجائر له للحصول على لحمه البنفسجي المميز وقرونه الذي يقال أنها تجلب الحظ.

- يمتلك قرنين يتكونا من مادة "الكيرياتين" التي تعتبر عنصرا مفيدا جدا للشعر البشري.

- لونه الحقيقي يميل إلى الأصفر البني أو الرمادي وليس له علاقة بالأبيض، واسمه المعروف به الآن نتج من خطأ في الترجمة.

- حيوان نباتي لا يأكل أي لحوم.

- يمكنه البقاء على قيد الحياة لمدة 4 أو 5 أيام دون ماء.

- أضخم من نظيره الأسود، ويتميز عنه بكبر القرنين ووجود حبة عند مؤخرة العنق.