تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة ظهور شبح امرأة يعتقد أنه لزوجة الأميرال نيلسون قائد معركة ترافلجار، على سفينة "إتش إم إس فيكتوري".

وبينما كان رجل مهتم بالخوارق يدعى "طوني فيرجسون" يستكشف السفينة لاحظ شبح المرأة بثوبها الأبيض وهي تدخل الغرفة العلوية للسفينة الحربية، الأمر الذي دفعه لإخراج كاميراته وتوثيق الحدث.

وكان الأميرال نيلسون قائد السفينة في معركة ترافلجار التي انتصر فيها الانجليز على الفرنسيين والإسبان في عام 1805، ويقال إن زوجته كانت تزوره بانتظام خلال فترة عمله على ظهر السفينة.

والجدير بالذكر، أن طوني أصبح مهتماً بتتبع الأشباح منذ قرابة العام، إلا أن شغفه بالخوارق نشأ لديه منذ نعومة أظفاره، بعدما شاهد ما يعتقد أنه شبح لرجل وامرأة في منزل جده، وفق لما نقله "موقع 24" عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.