بالفيديو| نانسي عجرم تتحدث عن خطيبة كاظم الساهر للمرة الأولى

أكدت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أنها فوجئت بخطوبة المطرب العراقي كاظم الساهر، مثلها مثل كل معجبيه.

وأشارت نانسي أثناء استضافتها في برنامج "منا وجر"، على قناة "إم تي في" اللبنانية، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، إلى أنها والساهر لا يتحدثان عن أمورهما الشخصية، خلال فترة الاستراحة في برنامج "ذا فويس كيدز"، الذي يشاركان في لجنة تحكيمه.

وقالت نانسي عجرم إنها كانت تشاهد فتاة بصحبة كاظم الساهر في كواليس البرنامج، ولكنها لم تكن تتوقع أن يخطبها.

وكان كاظم الساهر، قد أعلن رسميا خطوبته من فتاة تونسية، أثناء حفل غنائي أحياه في 2 مارس الجاري، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ووفقا لمجلة "سيدتي"، إن خطيبة كاظم الساهر تونسية من مدينة صفاقس، في بداية الثلاثينات من عمرها تدعى ساره، وتواجدت بجوار كاظم أثناء تسجيل الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس كيدز".

وتزوج كاظم الساهر مرة واحدة في حياته، وكانت من قريبته، وأنجب منها ولده الوحيد، وسام، والذي قدم له حفيدتان هما سنا وآية.