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بالفيديو| "طبق طائر" يثير رعب ركاب طائرة

منذ 19 دقيقة
طبق طائر يطارد طائرة

طبق طائر يطارد طائرة

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

حالة من الرعب عاشها ركاب طائرة، بعدما حلق جسم غريب خلف الطائرة بسرعة كبيرة.

أظهر مقطع فيديو منشور على موقع "يوتيوب"، طائرة تسير بصورة طبيعية في السماء، قبل أن يظهر جسم غريب يعتقد البعض أنه طبق طائر، وهو يلاحق الطائرة، مما أثار حالة من الرعب بين الركاب.

وتابع الجسم الغريب الطيران خلف الطائرة، قبل أن يتخطاها في نهاية المطاف، بحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتم تصوير الفيديو في وقت سابق بالولايات المتحدة الأمريكية، وأعيد تسليط الضوء عليه، بعد نشره في الآونة الأخيرة من جديد، مما أثار العديد من التكهنات، حول ماهية الجسم الطائر.

ويعتقد البعض، أن الفيديو، ربما يشكل دليلاً على وجود الأجسام الفضائية الطائرة، فيما قلل آخرون من هذا الاحتمال، مرجحين أن يكون ما ظهر في الفيديو طائرة حربية، كانت تجري تدريبات في المنطقة.

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