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تحديد موعد طرح سماعة "فيسبوك" للواقع الافتراضي

تحديد موعد طرح سماعة "فيسبوك" للواقع الافتراضي

تحديد موعد طرح سماعة "فيسبوك" للواقع الافتراضي

منذ 34 دقيقة
سماعة فيسبوك

سماعة فيسبوك

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

حددت شركة "فيسبوك"، موعد طرح سماعاتها الجديدة للواقع الافتراضي، والتي تحمل اسم "أوكولس جو"، وهي نسخة معدلة من سماعات الواقع الافتراضي لفيسبوك "أوكلوس" التي طرحت في أكتوبر الماضي. 

وقالت مجلة "فيرتي" الأمريكية، إن موقع التواصل الاجتماعي الشهير قرر طرح السماعات الجديدة خلال مؤتمره التقني السنوي المقرر إقامته في الأول من شهر مايو المقبل، والذي سيكون بعنوان F8، بمعنى مؤتمر فيسبوك الثامن، نقلًا عن مصادر خاصة للمجلة.

وكان من المقرر طرح سماعات "أوكلوس جو" في موعد مبكر عن مايو المقبل، غير أن تأجيل الطرح تم لأسباب غير معلومة.

رجح خبراء بمجال التقنيات بمجلة "فيرتي" أنها بهدف سعي شركة فيسبوك إلى الاستفادة من التغطية الإعلامية التي تحظى بها مؤتمراتها السنوية، وهو ما سيمنح سماعات الواقع الافتراضي الجديدة فرصة أفضل لتسويقها.

وطبقا لعدد من التسريبات السابقة، فإن سماعات الواقع الافتراضي الجديدة من فيسبوك "أوكلوس جو"، ستعمل بنفس نظام سماعات سامسونج للواقع الافتراضي الشهيرة "سامسونج جير"، وسيزود بذاكرة تخزين 32GB، مع طرح موديل بذاكرة إضافية تصل لـ 64GB.

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