آخر الأخبار

اتهام سائق أوبر بالاعتداء الجنسي في بوسطن

اتهام سائق أوبر بالاعتداء الجنسي في بوسطن

خبراء يكتشفون "فيروس خطير" يهدد الحسابات المصرفية

خبراء يكتشفون "فيروس خطير" يهدد الحسابات المصرفية

دراسة: العمل في الصباح الباكر أسوأ من التعذيب

دراسة: العمل في الصباح الباكر أسوأ من التعذيب

نصائح لادخار 35 ألف دولار بالسنة.. أبرزها "الكراكيب" و"الفطار البيتي"

نصائح لادخار 35 ألف دولار بالسنة.. أبرزها "الكراكيب" و"الفطار البيتي"

اتهام سائق أوبر بالاعتداء الجنسي في بوسطن

منذ 29 دقيقة
اتهام سائق أوبر بالاعتداء الجنسي في بوسطن

اتهام سائق أوبر بالاعتداء الجنسي في بوسطن

كتب: أروا الشوربجي

اتهم سائق سيارة "أوبر" بالاعتداء الجنسي على راكبة في أثناء توصيلها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي وسط احتفالات عيد القديس باتريك في مدينة بوسطن.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه في وقت مبكر من صباح يوم الأحد الماضي، أن إدارة شرطة بوسطن تلقت مكالمة هاتفية من امرأة تعاني من حالة من الضيق مع احتمال أن تكون ضحية اعتداء جنسي.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام لمقاطعة "سوفولك"، إنه تم العثور على المرأة بعدما قام ضباط في إدارة شرطة جامعة نورث إيسترن برصد سيارة في الطرف الجنوبي للمدينة، ونقلت الراكبة إلى مستشفى قريب للعلاج.

أوضحت الشرطة، أنه تم اعتقال السائق الذي يدعى رانجان ثابا، 26 عاماً، بتهمة الاغتصاب، ووفقاً لما صدر عن مكتب النائب العام، أنه في الاثنين الماضي، تم تحديد مبلغ مالي قيمته 10 آلاف دولار ككفالة للسائق، وأمر النائب العام بتسليم جواز سفره، كما حظر عليه الاتصال بالضحية.

أخبار متعلقة

بالفيديو| منازل "3D".. تصلح للسكن في أقل من 24 ساعة

بالفيديو| منازل "3D".. تصلح للسكن في أقل من 24 ساعة

دراسة: العمل في الصباح الباكر أسوأ من التعذيب

دراسة: العمل في الصباح الباكر أسوأ من التعذيب

"أبل" تبحث عن استقلال "آيفون" في منشأة سرية

"أبل" تبحث عن استقلال "آيفون" في منشأة سرية

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالصور| مواقع التواصل تسخر من هزيمة الزمالك: "تصدق خرجت قبل ما ألعب"

بالصور| مواقع التواصل تسخر من هزيمة الزمالك: "تصدق خرجت قبل ما ألعب"

بالصور| مواقع التواصل تسخر من هزيمة الزمالك: "تصدق خرجت قبل ما ألعب"

بالصور| أغلى قطعة شوكولاتة في العالم.. تعرف على سعرها ومكوناتها

بالصور| أغلى قطعة شوكولاتة في العالم.. تعرف على سعرها ومكوناتها

بالصور| أغلى قطعة شوكولاتة في العالم.. تعرف على سعرها ومكوناتها

بالفيديو| مطرب شهير يوبخ جمهوره: "يا تغنوا أنتوا يا أغني أنا"

بالفيديو| مطرب شهير يوبخ جمهوره: "يا تغنوا أنتوا يا أغني أنا"

بالفيديو| مطرب شهير يوبخ جمهوره: "يا تغنوا أنتوا يا أغني أنا"

بالصور| عرض ساعة الملك فاروق النادرة للبيع.. تعرف على سعرها

بالصور| عرض ساعة الملك فاروق النادرة للبيع.. تعرف على سعرها

عرض ساعة الملك فاروق النادرة للبيع.. تعرف على سعرها

فيلم "Black Panther" يصنع التاريخ

فيلم "Black Panther" يصنع التاريخ

فيلم "Black Panther" يصنع التاريخ