اتهام سائق أوبر بالاعتداء الجنسي في بوسطن

اتهم سائق سيارة "أوبر" بالاعتداء الجنسي على راكبة في أثناء توصيلها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي وسط احتفالات عيد القديس باتريك في مدينة بوسطن.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه في وقت مبكر من صباح يوم الأحد الماضي، أن إدارة شرطة بوسطن تلقت مكالمة هاتفية من امرأة تعاني من حالة من الضيق مع احتمال أن تكون ضحية اعتداء جنسي.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام لمقاطعة "سوفولك"، إنه تم العثور على المرأة بعدما قام ضباط في إدارة شرطة جامعة نورث إيسترن برصد سيارة في الطرف الجنوبي للمدينة، ونقلت الراكبة إلى مستشفى قريب للعلاج.

أوضحت الشرطة، أنه تم اعتقال السائق الذي يدعى رانجان ثابا، 26 عاماً، بتهمة الاغتصاب، ووفقاً لما صدر عن مكتب النائب العام، أنه في الاثنين الماضي، تم تحديد مبلغ مالي قيمته 10 آلاف دولار ككفالة للسائق، وأمر النائب العام بتسليم جواز سفره، كما حظر عليه الاتصال بالضحية.