بالفيديو| ترامب ينقذ ميلانيا من موقف حرج

عرضت شبكة "سبوتنك"، مقطع فيديو مصور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يقوم بإنقاذ زوجته ميلانيا، من السقوط أثناء سيرهما إلى المروحية الخاصة بالرئاسة.

وتمكن ترامب من إنقاذ زوجته ميلانيا من السقوط أثناء سيرهما متوجهين لصعود المروحية الخاصة بالرئاسة، وفقاَ لمجلة "newsweek" الأمريكية.

وأظهر تسجيل مصور الزوجين وهما يسيران عبر حديقة، وعند اقترابهما من المروحية الخاصة بالرئيس الأمريكي، تعثرت ميلانيا وكادت أن تسقط، لولا سرعة بديهة ترامب، الذي أمسك بها وحال دون ذلك.

وأكمل الزوجان طريقهما إلى المروحية، التي حلقت بهما إلى ولاية نيو هامبشير، حيث يلقي الرئيس الأمريكي كلمة في جامعة هناك.