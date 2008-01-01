انتحار أستاذ جامعي واستقالة آخر بعد فضيحة تحرش جنسي في كوريا الجنوبية

قدم أستاذ جامعي استقالته وسط مزاعم بشأن تحرشه الجنسي بإحدى طالباته ولمدة أعوام في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية.

وقالت امرأة تعمل محاضرة في الجامعة بكوريا الجنوبية على حسابها بموقع "فيسبوك" إنها تعرضت لمغازلة جنسية من قبل أستاذ جامعي رمزت له بحرف "س" وذلك منذ عام 2008، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت المحاضرة أنها لا تستطيع مواجهة الأستاذ الجامعي لنفوذه الكبير، مشيرة إلى أنها شعرت بالجرأة بعد تجرؤ طالبات في الجامعة للإعلان عن حالات التحرش الجنسي بهن.

وكتب الأستاذ الجامعي، في مقال له بعد أن ظهرت تلك الأخبار بشأنه "أتقدم بخالص اعتذاري على التسبب في الجروح والآلام النفسية للضحية بأقوالي وتصرفاتي غير الناضجة، وأشعر بالأسف أيضا للجامعة وزملائي الأساتذة والطلبة على تسببي في إشانة سمعة الجامعة. وسأتنازل عن جميع المناصب وأعيش لمراجعة حياتي".

فيما انتحر أستاذ جامعي آخر في نفس الجامعة، يوم السبت الماضي، لتعرضه لنفس المزاعم بالتحرش الجنسي بالنساء.