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فيينا تتصدر قائمة أفضل مكان للمعيشة.. ومدينة عربية الأسوأ بالعالم

منذ 10 دقيقة
فيينا أفضل مدن العالم للمعيشة

فيينا أفضل مدن العالم للمعيشة

كتب: منة العشماوي

استطاعت العاصمة النمساوية فيينا الحفاظ على مكانتها كأفضل المدن معيشة في العالم في حين ظلت العاصمة العراقية بغداد الأسوأ في المسح السنوي الذي أجرته مؤسسة "ميرسر" العالمية للاستشارات.

ويعمل المسح الذي أجرته الشركة على 231 مدينة، على مساعدة الشركات والمؤسسات على تحديد بدلات التعويض وبدلات صعوبة العيش للعاملين الدوليين، وفقا لموقع "رويترز".

وتضم المعايير على الاستقرار السياسي والرعاية الصحية والتعليم والجريمة والاستجمام والنقل.

وهناك 8 دولة أوروبية في قائمة المدن العشر الأفضل، حيث توجد 3 مدن ألمانية و3 مدن سويسرية في حين توجد مدينة نيوزيلندية وأخرى كندية ومدينة أسترالية.

وتصدرت فيينا التي يسكنها 1.8 مليون نسمة القائمة للعام التاسع على التوالي، وذلك بفضل تمتعها ببيئة ثقافية مفعمة بالحيوية إلى جانب شبكة شاملة للرعاية الصحية وأسعار مناسبة للسكن.

وجاءت زيوريخ في المركز الثاني في حين تشاركت أوكلاند بنيوزيلندا وميونيخ بألمانيا في المركز الثالث، وحلت فانكوفر في المركز الخامس، لتصبح أفضل مدينة في أميركا الشمالية.

وجاءت سنغافورة في المرتبة 25 ومونتيفيديو في المركز 77. ودخلت دوربان القائمة لتحتل المرتبة 89، بينما تراجعت لندن مركزا واحدا إلى المركز 41 في المقارنة السنوية.

وتذيلت بغداد القائمة للعام العاشر على التوالي، واجتاحت المدينة موجات من العنف الطائفي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

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