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عمر محيطات كوكب المريخ أقدم بـ300 مليون سنة

عمر محيطات كوكب المريخ أقدم بـ300 مليون سنة

عمر محيطات كوكب المريخ أقدم بـ300 مليون سنة

منذ 18 دقيقة
محيطات المريخ

محيطات المريخ

كتب: منة العشماوي

أظهرت دراسة أجراها باحثون أمريكيون أن عمر محيطات كوكب المريخ أقدم بـ300 مليون سنة عما كان معتقدا في السابق.

وذكر باحثون بالجيوفيزياء في جامعة كاليفورنيا أن ثلث سطح المريخ كان مغطى بالمحيطات والمياه، عقب سلسلة ضخمة من الثورات البركانية، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأوضح الباحثون أن ظهور محيطات على المريخ يرتبط بنشاط منطقة ثارسيس، التي تعد أكبر مقاطعة بركانية على سطح الكوكب الأحمر، مشيرين إلى أن مساحة هذه المنطقة تبلغ 5 آلاف كلم، مما يجعلها أكبر نظام بركاني في المجموعة الشمسية.

ويتوقع العلماء أن تكون هذه المنطقة قد أطلقت غازات كثيفة جدا في الجو، مما أدى إلى احتباس حراري، نتج عنه في نهاية المطاف وجود الماء على سطح الكوكب الأحمر.

وقال العلماء إن هذه الثورات البركانية غيرت طبيعة سطح الكوكب الأحمر على نحو دائم.

وتحدثت دراسات سابقة عن أن ظهور المحيطات في المريخ كان بعد وقت طويل من انفجارات البراكين، وتحديدا قبل 3.7 مليار عام.

ورفض بعض العلماء فكرة وجود محيطات على المريخ أصلا، على اعتبار أن المريخ ليس لديه غلاف يحافظ على مياه المحيطات.

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