"نهاية مأساوية".. نفوق آخر ذكر في العالم من حيوان وحيد القرن الأبيض

كشفت محمية كينية أن آخر ذكر في العالم من حيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي، تم قتله قتلا رحيما، ولم يتبق سوى 2 من الإناث فقط من سلالته على قيد الحياة في العالم.

وأقالت محمية "أو.آي.بيجيتا" التي كانت تتولى رعاية وحيد القرن في بيان: "بحزن بالغ تعلن المحمية وحديقة حيوان دفور كرالوفي نفوق (سودان)، آخر ذكر في العالم من وحيد القرن الأبيض الشمالي، في المحمية بكينيا، في 19 مارس عن 45 عاما"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأضافت المحمية أنها قررت مع مسؤولي الحياة البرية والجهات التي كانت تتولى رعاية "سودان" في السابق، قتله رأفه به، بسبب التدهور السريع في حالته الصحية.

وظل "سودان" يعالج من مضاعفات كبر السن التي أثرت على عضلاته وعظامه، وتسببت في إصابته بجروح جلدية كثيرة.

فيما قضى "سودان" أسبوعين في أواخر فبراير وأوائل مارس راقدا في حظيرته لصعوبة حركته، بسبب جرح عميق في ساقه الخلفية اليمنى.

وبعد فشل كل المحاولات لتزويجه في العام الماضي بإحدى الانثيين، ناجين (27 عامًا) وفاتو (17 عامًا)، نشر المسؤولون عن المحمية حالته على تطبيق تيندر للمواعدة، على أمل جمع تبرعات تكفي لسداد علاج الخصوبة المطلوب، الذي تبلغ تكاليفه 9 ملايين دولار.

ويذكر أن ولد وحيد القرن في السودان، ونقل إلى حديقة حيوانات تشيكية ثم إلى كينيا عام 2009، وصفه القائمون على رعايته بأنه وديع.

وذكرت المنظمة أن الحيوان "ساهم بشكل كبير في بقاء نوعه حيث أنجب اثنتين. بالإضافة إلى ذلك، تم جمع مواده الوراثية بما يمنح الأمل لمحاولات مستقبلية لاستنساخ وحيد القرن الأبيض الشمالي، من خلال تكنولوجيات خلوية متقدمة".