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قصة معلم يشرح الدروس كاملة لطالب واحد في الفصل

منذ 18 دقيقة
المعلم والتلميذ

المعلم والتلميذ

كتب: منة العشماوي

رغم غياب جميع الطلاب ما عدا واحد، قرر مدرس متفان إعطاء الدروس له، بعد أن فضل الطلاب الآخرون الذهاب إلى مدرسة مجاورة، في بلدة نائية بالصين، تأثرت بالتطور العمراني المتزايد.

وأعطى شو زيفينج، وهو مدرس بمدرسة يوتشينج الابتدائية، دروسا لطالب واحد فقط في الفصل، يبلغ من العمر 11 عامًا، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" لإخبارية.

وأثارت القصة تعاطف الملايين، حيث أظهرت المدرس باعتباره مثالا للتفاني والإخلاص في العمل، حيث واصل مهمته وقام بالتدريس لطالب واحد فقط.

وتقع مدرسة يوتشينج بمنطقة نائية وسط جبال تايهانج وسط الصين، وكانت في يوم من الأيام المدرسة الرئيسية بين القرى المجاورة، حسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد أن شهدت المنطقة نهضة عمرانية كبيرة شهدتها، وظهور مدارس بمواصفات أفضل، دفع ذلك أهالي القرى لإرسال أطفالهم لتلك المدارس، ولم يبق سوى طالب واحد في يوتشينج، لا يستطيع تحمل تكاليف المدارس الجديدة.

كما لم يبق في المدرسة سوى الأستاذ زيفينج، وطالبه الوحيد شو جياكي، اللذان يقضيان وقتهما معا، حيث يدرس زيفينج لطالبه النجيب 8 مواد يوميا في مختلف المجالات.

وتبرع عدد من الصينيون، منذ انتشار قصة الاستاذ والطفل العام الماضي، للطفل الصغير كي يسجل في إحدى المدارس الأكثر تقدما، مما استدعاه للرحيل، أما الاستاذ زيفينج، فاضطر لاحقا لترك التدريس نهائيا، بسبب إغلاق مدرسة يوتشينج.

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