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بالفيديو| قبل مباراتهما في "ريسلمانيا".. بروك ليسنر يسحق رومان رينز

منذ 51 دقيقة
صورة ترويجية لمباراة رومان رينز ضد بروك ليسنر

صورة ترويجية لمباراة رومان رينز ضد بروك ليسنر

كتب: محمد رمضان

شهد عرض "رو" الذي ينظمه اتحاد المصارعة WWE أسبوعيا، ظهورا نادرا لبطل اليونيفرسال شامبيون، بروك ليسنر، حيث اعتدى بوحشية على رومان رينز، وذلك قبل مباراتهما في مهرجان "ريسلمانيا 34" في 8 أبريل، للمنافسة على حزام ينيفرسال شامبيون الذي يحمله "ليسنر".

وبدأ العرض بظهور المصارع الأسطوري كيرت أنجل، مدير عرض "رو"، للحديث عن مباراة "ليسنر" و"رينز"، إلا أن الأخير فاجأ الجميع بدخوله صالة العرض والحلبة رغم قرار فينس ماكمان، رئيس WWE، بوقفه عن العمل، بسبب تطاوله على ماكمان.

وحضر 3 من أفراد الشرطة إلى الحلبة وقيدوا يدي رومان رينز بـ"الكلابشات" لأنه خالف عقوبة الاتحاد بوقفه عن العمل، ولكن "رينز" ضرب أفراد الشرطة، وفجأة انطلقت موسيقى "الوحش" بروك ليسنر في صالة العرض، ودخل هو ومدير أعماله بول هايمان، واعتدى "ليسنر" بوحشية على "رينز" الذي كان مقيد اليدين ولم يستطع الدفاع عن نفسه.

وهناك صفة مشتركة بين رومان رينز وبروك ليسنر وهي أنهما الوحيدان اللذان هزما الأسطورة أندرتيكر في مهرجان ريسلمانيا، حيث فاز أندرتيكر بـ23 مباراة "ريسلمانيا" على أساطير المصارعة، ولم يسخر سوى على يد "ليسنر" و"رينز".

 

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