بالفيديو| جون سينا يصف أندرتيكر بـ"الجبان".. وكين يرد اعتبار "أخيه"

استمر جون سينا في استفزازاته لأندرتيكر، أملا في مواجهته بمباراة قوية ومنتظرة في مهرجان الأحلام "راسلمانيا"، في نسخته الـ34، والمقرر انطلاقه في 8 أبريل المقبل، إلا أن "الرجل الميت" لم يرد حتى الآن على تحدي "سينا" الذي فاز بـ16 بطولة عالم في تاريخه.

وفي حلقة اليوم من عرض "رو" للمصارعة الحرة، وصف جون سينا أندرتيكر بـ"الجبان"، مستنكرا تجاهله الرد على تحديه في "ريسلمانيا" بالموافقة أو الرفض، وأن هذا "عدم احترام".

وبينما يستعد "سينا" لمغادرة الحلبة بعد انتهاء "البرومو" الذي أهان فيه "أندرتيكر"، اشتعلت الصالة باللون الأحمر وانطلقت الموسيقى وإذا بـ"الوحش الأحمر الكبير" كين يخرج ويصعد على الحلبة، فيسأله سينا: "كين، أنت أخو أندرتيكر، هل سيواجهني أخوك في ريسلمانيا أم لا؟"، ولم يرد كين على سؤال سينا، وإنما باغته بحركته القاضية الشهيرة "شوك سلام"، وتركه ملقى على الحلبة وغادر مبتعدا، ليترك التساؤل قائما: "هل سيوافق أندرتيكر على مواجهة سينا في ريسلمانيا؟.. وهل ظهور أخيه كين اليوم رسالة أو إشارة بالموافقة؟".