بالفيديو| فيلم كارتون عن "سوبر هاتريك" محمد صلاح

نشرت قناة متخصصة في رسوم الكارتون عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، مقطع فيديو لرسوم كارتون متحركة عن أهداف نادي ليفربول الخمسة في مرمى واتفورد والتي أحرز النجم المصري محمد صلاح أربعة منها، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأظهر الكارتون المتحرك الذي لم تبلغ مدته الدقيقة، النجم المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح وهو يحرز الأهداف الأربعة في مرمى واتفورد، ويصنع الهدف الخامس ليحرزه البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وبذلك يصعد "صلاح" لصدارة ترتيب هدافي "البريميرليج" وأوروبا، برصيد 28 هدفًا، وبفارق 4 أهداف كاملة عن أقرب منافسيه.