"وشك مزرق".. كيف تميز المشاعر من خلال ألوان الوجه؟

نسمع كثيرا مصطلحات مثل "وجهك أحمر، أو "وجهك أزرق"، أو "حول عينيك أسود"، وتلك العبارات وغيرها تقال لك من أجل إخبارك بأنك تشعر بشيئ معين، ويعتقد بعض الأشخاص أنها لا تعبر عن الحالات العاطفية بشكل صحيح، ولكن تبين العكس.

وجدت دراسة جديدة أن التغييرات الطفيفة في لون وجهنا تخبر الكثير عن عواطفنا، حتى لو كانت غير ظاهرة لدرجة لا يلاحظها معظم الناس، فتلك التحولات توضح الكثير عن مشاعر الآخرين، ما يساعد على التواصل بشكل أقوى وأوثق، حسب صحيفة "مترو" البريطانية.

وطلب الباحثون من المشاركين في الدراسة، قراءة مشاعر وجوه طبيعية مضاف إليها فقط بعض الألوان، وكانت القراءات صحيحة بنسبة 75٪، ومن المثير للاهتمام أن برمجيات الكمبيوتر أثبتت أنها أكثر نجاحًا من البشر، فتخمينها يكون صحيح بنسبة 90٪.

وهذا يمكن أن يساعد في تطوير "الروبوتات" الذكية الحساسة صناعياً، والتي تستجيب للمشاعر البشرية وتقلدها، وقال البروفيسور أليكس مارتينيز، الأستاذ في جامعة "أوهايو": "حددنا أنماط ألوان الوجه الفريدة لكل عاطفة درسناها، ونعتقد أن أنماط الألوان هذه ناتجة عن التغيرات الطفيفة في تدفق الدم، ونستخدمها لتحديد ما يشعر به الآخرون بشكل صحيح".

وجد الباحثون أن هذا الأمر ليس سهل مثل كون الوجه أحمر يدل على الغضب، بل هناك أمر أخرى مثل عاطفة "يوك" المعروفة باسم "الاشمئزاز"، وهي واحدة من العواطف التي ينتج عنها لون أزرق مصفر حول الشفتين، ولون أحمر مائل للخضرة يحيط بالأنف والجبهة.