بالصور| عرض ساعة الملك فاروق النادرة للبيع.. تعرف على سعرها

يستعد دار "كريستيز" للمزادات في دبي، لطرح ساعة ذهبية نادرة للبيع كان يمتلكها ملك مصر السابق فاروق.

ووفقا لما نشره موقع "الخليج اليوم"، صنعت الساعة من ماركة "باتيك فيليب 1518" في عام 1944 وتحمل نقشا لتاج المملكة المصرية السابقة.

وتعد الساعة واحدة من بين 281 ساعة فقط من هذا الطراز أنتجتها شركة الساعات السويسرية الفاخرة، ومن المتوقع أن يتراوح سعرها ما بين 400 إلى 800 ألف دولار أمريكي.

وقال ريمي جوليا، رئيس وحدة الساعات في إدارة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا في دار كريستيز دبي: "الطراز 1518 لم يكن في مقدور سوى النخبة والنبلاء وأهم عملاء باتيك فيليب دفع ثمنه".

وأكد جوليا "والسبب هو سعرها الذي كان مرتفعا لإنتاج كمية صغيرة للغاية منها. امتلاك ساعة يد في ذلك الزمن كان نوعا من الترف".

وأتم جولبا "فماذا عن امتلاك ساعة ذهب من إنتاج أفضل مصنع للساعات، كما أنها متطورة وبتقويم دائم".