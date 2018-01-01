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أصغر كمبيوتر في العالم.. "حجم حبة الملح"

منذ 21 دقيقة
أصغر كمبيوتر في العالم

أصغر كمبيوتر في العالم

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

كشف علماء من شركة "آي بي إم" العالمية، النقاب عن جهاز كمبيوتر أصغر من حبة الملح، واصفين إياه بـ"أصغر حاسب في العالم"، وذلك خلال فعاليات مؤتمرها "IBM Thing 2018"، الذي انطلق اليوم الاثنين.

ووفقًا لما قاله موقع "مشابل" الإلكتروني، فإن كلفة تصنيع الكمبيوتر لا تتجاوز 10 سنتات، رغم احتوائه على العديد من مئات الآلاف من الترانزستور، التي تساعده على أداء مهامه من تحليل واتصال وتعامل مع البيانات.

وأوضحت الشركة أن الكمبيوتر يعمل بتقنية "بلوك تشين"، ويُعتبر مصدر بيانات لتطبيقات بلوك تشين، إذ صُمم لمتابعة ومراقبة شحن البضائع وكشف السرقة والاحتيال ورصد المخالفين لقواعد العمل.

وأشارت الشركة إلى أنها لا تزال في بداية عملها في هذا.

وقال رئيس قسم الأبحاث لدى "آي بي إم" أرفيند كريشنا، إنه "في السنوات الخمس المقبلة ستصبح أجهزة الكمبيوترات متناهيةً الصغر مثل جهازنا، وستدمج في جميع الأشياء والأجهزة التي نتعامل معها يوميًا".

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