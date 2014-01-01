بالفيديو| مدير شركة يختبر سترة ضد الرصاص بنفسه.. ماذا حدث له؟

ظهر مدير شركة أوكرانية للمعدات العسكرية في مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، وهو يختبر سترة واقية من الرصاص عبر تلقي رصاصة في صدره من بندقية كلاشينكوف.

وقف فياتشيسلاف ناليفيكو، في حقل تغطيه الثلوج، أمام أحد الرماة الذي أطلق عليه الرصاص من مسافة 10 أمتار، وبعد تلقيه الرصاصة، سحب نالفيكو الصفيحة الواقية من داخل السترة، وأظهر الأثر الذي تركته الطلقة عليها.

وبحسب ناليفيكو، فإن الصفيحة الواقية مصنوعة من مادة البولي إيثيلين ذات الوزن الجزئي العالي، عوضاً عن الفولاذ، الأمر الذي يوفر مستوى إضافي من الحماية.

وتم تصميم هذه المادة لاستيعاب معظم الطاقة الحركية للطلقة، مما يمنع المتلقي من السقوط على الأرض أو التعرض لأية أضرار.

ويعمل ناليفيكو كمدير لشركة آرمور التي تقع في العاصمة الأوكرانية كييف، والتي تم تأسيسها في 2014.

من الجدير بالذكر بأن بندقية الكلاشنكوف، هي بندقية هجومية من عيار 7.62 ملم وتعتبر نسخة حديثة من بندقية AK-47 الشهيرة على مستوى العالم والتي تم تطويرها لأول مرة في أربعينيات القرن العشرين، وفق ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.