بالفيديو| مشجع يقفز من كرسيه المتحرك فرحا بفوز فريقه

ترك أحد المشجعين كرسيه المتحرك ليحتفل بفوز فريقه المفضل على الفريق المنافس، في إحدى مباريات الدرجة الثانية في الدوري الإنجليزي، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وصورت هذه اللقطة في مبارة أندية الدرجة الثاني للدوري الإنجليزي، والتي جمعت فريقي "بليموث آرجيل" و"بريستول روفرز"، في نهاية الأسبوع الماضي، والتي فاز فيها "بليموث آرجيل" 3-2.

ويظهر الفيدو الرجل وهو على كرسيه المتحرك وهو يتحرك على طول جانب الملعب، ويبتسم ابتسامة عريضة نحو المباراة، في وسط الهتافات في المدرجات، ثم قفز فجأة على قدميه، ومشي باتجاه مجموعة أشخاص يبدو أنه يعرفهم، وانحني عدة مرات ويداه في الهواء، ويمكن سماع أحد المتابعين في الخلفية يقول: "إنها معجزة".