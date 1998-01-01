اكتشاف فوائد جديدة للفياجرا "غير جنسية"

أثارت دراسة جديدة، نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، معلومة غير متوقعة بشأن حبوب الفياجرا، التي تعالج في الأصل حالات الضعف الجنسي عند الرجال.

ووفق البحث الجديد، فإنه تم التوصل إلى أن الفياجرا تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وتشير الدراسة إلى أن جرعة يومية صغيرة من هذا المنتج "يقلل بشكل كبير خطر سرطان القولون".

ووجد العلماء أن الفياجرا تساهم في تخفيض "خطر تشكل الأورام"، وهي كتلة غير طبيعية من الخلايا التي تتحول فيما بعد إلى سرطان.

وذكر الدكتور دارين براونينج، من جامعة أوجوستا بولاية جورجيا الأميركية، أن نتائج الاختبارات التي أجريت كانت واعدة جدا.

وقال براونينج "تناول جرعات صغيرة من الفياجرا بشكل يومي يساهم في قمع تكاثر بعض الخلايا غير الطبيعية، وهي عبارة عن فطريات مفرطة تتسبب في الإصابة بعدة أمراض من بينها السرطان".

وظهرت الفياجرا في بادئ الأمر كعلاج لمشكلات القلب، قبل أن يكتشف الأطباء أنها يمكن أن تساعد الرجال في الحصول أو الحفاظ على الانتصاب خلال العملية الجنسية.

وحصلت الفياجرا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية كعلاج لضعف الانتصاب عام 1998، وحققت مليار دولار كعائدات للمبيعات في العام الأول، قبل أن تلقى انتشارا في مختلف أنحاء العالم.