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حسام داغر يطرح "شكرا أطيب قلب" بمناسبة عيد الأم: "مش هنوفيهم حقهم"

منذ 27 دقيقة
حسام داغر

حسام داغر

كتب: منة العشماوي

طرح الفنان حسام داغر، أمس، فيديو كليب لأغنية "شكرا أطيب قلب" من إخراجه على موقع "يوتيوب"، بمناسبة عيد الأم.

وقال داغر لـ"الوطن"، إنه استمع للأغنية من المغني أحمد حسين، وأشاد بها ومع مرور الوقت أخبره أنها تحتاج إلى التصوير حتى تصل الكلمات والمشاعر التي تحتويها إلى الناس.

وأضاف "داغر" أن رد فعل الناس منذ نشر الأغنية، أمس، جيد وأنه يتمنى أن تصل لجميع  الأمهات.

ويعد هذا الفيديو كليب أول أغنية من إخراج داغر موضحا "أنا اخرجت مسرح وأفلام قصيرة وبالنسبة للكليبات الموضوع بيبقى اصعب عشان بيعتمد اكتر على تعبير وشوش الممثلين من غير كلام فبيبقى محتاج توجيه".

وتابع "داغر" أن الموديل التي أدت دور الأم في الكليب كانت من اختيار والدته: "الفنانة منحة زيتون كانت ترشيح من والدتي لما سألتها مين أنسب واحدة تقدر تقدم الدور ده".

وأكد أن مجاله الأساسي هو التمثيل ويركز فيه بشكل دائم وأن الإخراج يعتبر ليس غريب عن هذا المجال: "لو بيجيلي حاجات متعطلنيش على شغلي عادي بشترك فيها".

ووجه داغر الشكر لوالدته وأهدى لها هذه الأغنية قائلا: "شخصية أمي مأثرة فيا طول عمري ومهما عملنا مش هندلهم عُشر حقهم اللي عملوه معانا خصوصا أن أنا والدتي تحملت المسؤولية معانا من بدري بعد وفاة والدي فأنا بهديها الأغنية دي".

وأغنية "شكرا أطيب قلب" من غناء أحمد حسين وألحان محمد عبدالستار وتوزيع شادي عبدالستار وكلمات هشام السيد.

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