شخصية كارتونية شهيرة تقود سيارة في شوارع إنجلترا.. لن تصدق الأمر

أوقف ضابط شرطة من تايمز فالي في جنوب شرق إنجلترا، مؤخرًا، سائق سيارة، فتفاجأ برخصة قيادة لهومر سيبمسون، الشخصية الكارتونية الوهمية التىي ظهرت في مسلسل الرسوم المتحركة الموجّه للكبار "عائلة سيمبسون".

والاسم المسجل على الرخصة "ه. سيمبسون" والعنوان "28، طريق سبرينغفيلد، أميركا"، بحسب "سكاي نيوز عربية"، الذي افترض أن السائق يعتقد أنه لن يتم إيقافه أبدًا، أو أن الشرطة لا تشاهد "عائلة سيمبسون"، أو أن "هومر سيمبسون" يعيش فعلاً في ميلتون كينز.

وقالت شرطة تايمز فالي في تغريدة لها عبر تويتر: "في وقت سابق من هذا الأسبوع، أوقف الشرطي فيليبس سائق سيارة فلما طلب أوراقه، تفاجأ بالصورة أعلاه"، مضيفًا أنه تم احتجاز السيارة وجرى إبلاغ المصالح بـ"قيادة السائق المركبة بالرغم من عدم حيازته تأمين أو رخصة قيادة".