أحدث طرق بيع المخدرات.. "اشتر كميات كبيرة واحصل على تخفيض في السعر"

اعتقلت عناصر الأمن الإيطالي، نهاية الأسبوع المنصرم، ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بمدينة بادوفا شمال البلاد، بسبب الاتجار في المخدرات.

وأثارت الطريقة التي يعتمدها الموقوفون (وهم شقيقان وزوجة أحدهما) في بيع المخدرات استغراب رجال الأمن، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقالت تقارير إعلامية إن العصابة تقوم بتوزيع مطبوعات ترويجية وتشجيعية لكل من يقتني كميات كبيرة، حيث يستعملون نفس طرق المتاجر الكبرى في الإعلان عن "منتجاتهم".

ونشرت الشرطة صوراً للمطبوعات التي كان أفراد العصابة يوزعونها على "الزبائن" بمدينة بادوفا شمالي البلاد، لدفعهم إلى اقتناء كميات كبيرة من مخدر الشيرا ومخدر الكوكايين.

وتقول المنشورات "كلما كانت الكمية المقتناة كبيرة كلما كانت الأسعار أقل".

في منشور آخر أكثر طرافة وردت عبارة "سارعوا لاستغلال فرصة" التخفيضات.