"الصحة العالمية": خطر كبير يهدد العالم بسبب هذا المرض

كشف الاجتماع السنوى الأخير، الذي عقدته "منظمة الصحة العالمية" نهاية فبراير الماضي، عن قائمة الأمراض الخطيرة التي تهدد العالم، والتي تم تتبعها منذ عام 2015، وتستهدف المنظمة من إعداد هذه القائمة الإسراع بإجراء الأبحاث وتطوير علاجات فعالة لهذه الأمراض الخطيرة و لتقديم العلاج السريع، وكان آخر هذه الأمراض هو مرض "إكس".

وأوضح المستشار العلمي للمنظمة جون أرن، أن "إكس" أطلق عليه اسم "زنوز"، ينتقل من الحيوان إلى الإنسان مثل فيروس الإنفلونزا "إتش-1.أن-1" الذي انتشر في 2009، وفيروس"الإيدز" و"الإيبولا"، وقال إن "إكس" أكبر خطر سيواجه الإنسان في المستقبل القريب، ما يتطلب إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث المعملية لمواجهته.