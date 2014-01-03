طرح كمبيوترات مصغّرة بسعر 35 دولارا

لوحة أم خاصة بكمبيوتر
أعلنت شركة "Raspberry Pi" للتكنولوجيا عن أصدار كمبيوترات صغيرة الحجم مميزة بسعر 35 دولارا تقريبا، أي ما يعادل 595 جنيها مصريا.
وأصدرت الشركة هذه الأجهزة بنموذجين، زود الأول "Pi 3 B+" بمعالجات رباعية النواة وتردد 1.4 جيجاهرتز من نوع "BCM2837B0"، فيما جاء النموذج الثاني "Pi 3" بمعالجات رباعية النواة وتردد 1.2 جيجا هرتز، وفقًأ لـ"روسيا اليوم".
ويميز هذه الكمبيوترات الصغيرة هو قدرتها على التعامل مع شبكات الـ"WIFI" الحديثة، بالإضافة لدعمها لتقنيات البلوتوث ونقل البيانات عبر "USB" بسرعة تصل إلى 300 ميجابايت/ ثانية.
وتاتي هذه الأجهزة دون هياكل خارجية، حيث يشبه شكلها اللوحات الأم التي تركب على الحواسب المنزلية، ويمكن وصلها بالملحقات الخارجية كالفأرة ولوحة المفاتيح عبر منافذ "USB".
أظهر فيديو متداول لقطات مزعجة لفتاة تصرخ في الطالبة المصرية مريم مصطفى، أثناء مشادة كلامية، يعتقد أنها وقعت في حافلة قبل وقت قصير من الهجوم الذي تسبب في موتها
ما زال السؤال عن هل سيأتي اليوم الذي نتواصل فيه مع كائنات فضائية أم لا يطرح نفسه، وأيضا النقاش حول ما إذا كنا وحدنا في الكون أم لا لا زال موجودا، وهناك دراسة جد
أجبر مروض ثعابين أفعى الكوبرا إلى بصق ثلاث بيضات سرقتها من مطبخ أحد البيوت في الهند.
بالفيديو| لماذا تمنى أبو تريكة "قطع يده" بسبب محمد صلاح؟
تحاول أسرة الطفل الأفغاني، دونالد ترامب، طلب اللجوء إلى دولة أجنبية بسبب المضايقات التي تتعرض لها....
تعليقات الفيسبوك