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طرح كمبيوترات مصغّرة بسعر 35 دولارا

منذ 29 دقيقة
لوحة أم خاصة بكمبيوتر

لوحة أم خاصة بكمبيوتر

كتب: رامي الجزيري

أعلنت شركة "Raspberry Pi" للتكنولوجيا عن أصدار كمبيوترات صغيرة الحجم مميزة بسعر 35 دولارا تقريبا، أي ما يعادل 595 جنيها مصريا.

وأصدرت الشركة هذه الأجهزة بنموذجين، زود الأول "Pi 3 B+" بمعالجات رباعية النواة وتردد 1.4 جيجاهرتز من نوع "BCM2837B0"، فيما جاء النموذج الثاني "Pi 3" بمعالجات رباعية النواة وتردد 1.2 جيجا هرتز، وفقًأ لـ"روسيا اليوم".

ويميز هذه الكمبيوترات الصغيرة هو قدرتها على التعامل مع شبكات الـ"WIFI" الحديثة، بالإضافة لدعمها لتقنيات البلوتوث ونقل البيانات عبر "USB" بسرعة تصل إلى 300 ميجابايت/ ثانية.

وتاتي هذه الأجهزة دون هياكل خارجية، حيث يشبه شكلها اللوحات الأم التي تركب على الحواسب المنزلية، ويمكن وصلها بالملحقات الخارجية كالفأرة ولوحة المفاتيح عبر منافذ "USB".

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