تسريبات تكشف أسماء عدد من أبطال برنامج رامز جلال الجديد

سربت العديد من المواقع الإلكترونية فكرة برنامج رامز جلال الجديد، الذي يستعد العودة بها فى رمضان 2018.

وبحسب ما قالته صحيفة "النهار" اللبناني، سيستغل رامز جلال بدء مونديال كأس العالم 2018 الذي سيتم فى روسيا، فيقوم باستدراج ضيوفه بهذه المناسبة إلى روسيا وسط الثلوج.

أشارت الصحيفة إلى أن المذيعة اللبنانية رزان مغربي، ستساعده في تنفيذ المقلب، وسيتم مهاجمتها هي وضيفها من قبل "دب أبيض" في روسيا.

وتزعم "النهار" أنه بسبب ضعف الميزانية المرصودة للبرنامج، سيتم استضافة فناني الصفين الثاني والثالث، وليس نجوم الصف الأول، ومن أبرز الأسماء التي طرحت؛ حمادة هلال وسعد الصغير وحمدي الوزير.

ونشرت صحيفة "النهار" في وقت سابق، خبر عن تسريب فكرة البرنامج هذا العام، ‏والذي قد يحمل اسم "رامز تحت الثلج".

ووقعت الإعلامية رزان مغربي في خطأ كبير، تسبب في تسريب الفكرة، حيث نشرت صورة لها وهي ترتدي زي روسيا الشعبي على حسابها الخاص في إنستجرام، وكتبت "مع حبي من روسيا.. وابقوا مستعدين لمفاجأة كبيرة".

الأمر الذي دفع العديد من ربط التسريب الخاص بالفكرة مع صورة "رزان"، وتأكدوا من أنها المذيعة التي سيستخدمها رامز في برنامج مقالبه الجديد لكي تستدرج الضيوف.

وكان رامز جلال استعان في رمضان 2017 بالمذيع اللبناني "نيشان"، في برنامج "رامز تحت الأرض".