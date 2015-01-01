حقيقة الصورة التي جمعت ميركل وماي وجريباوسكايتي أيام المراهقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الأيام القليلة الماضية، صورة قديمة لثلاث فتيات، بالأبيض والأسود، يقولون إنها تجمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ورئيسة ليتوانيا داليا جريباوسكايتي.

لم يقتصر أمر الصورة عند تداولها فقط، بل بدأ بعض المغردين على موقع "تويتر"، نسج قصصًا من خيالهم حول الصورة، حيث قال أحدهم: "الصورة التقطت بين عامي 1991 و1992، وإن القادة الثلاثة درسن سوية في برنامج خاص بالقادة، في جامعة جورج تاون بالعاصمة واشنطن".

من جانبه، أوضح موقع "سنوبس"، المتخصص في الكشف عن الأخبار المزيفة، حقيقة الصورة.

وبحسب الموقع، فإن الصورة الأصلية، بالأبيض والأسود، نشرتها مجلة "تايم" عام 2015، عندما اختارت المستشارة الألمانية "شخصية العام".

وقال الموقع: "الصورة المتداولة هي من بين 20 أخريات، نشرتها المجلة الشهيرة لإلقاء الضوء على حياة ميركل أيام الطفولة والصبا والشباب"

كما يقول الموقع إن أعمار القادة الثلاثة متقاربة، وتواريخ تولدهن كالتالي: مركل 1954، وماي وجريباوسكايتي 1956.

وفيما يقول الوصف الأساسي للصورة إنها لمركل حين كانت في سن الـ18، وإنها كانت برفقة صديقتيها، فإن الموقع استبعد فرضية أن تكونا ماي وجريباوسكايت.