بريطانية تطالب بتوفير "الحشيش" لعلاج ابنها من الصرع
طالبت أم بريطانية لثلاثة أطفال هيئة التأمين الصحي في أسكتلندا بإدراج نبات القنب الذي يصنع منه مخدر الحشيش، على قائمة الأدوية التي تصرفها للمساعدة في علاج نجلها البالغ من العمر خمسة أعوام ويعاني من حالة نادرة من الصرع.
وأطلقت كارين جراي من "إيست كريجز" حملة مناشدة لصرف زيت "كانابيديول" الموجود في نبات القنب لابنها موراي أملا في تقليل نوبات الصرع التي وصفتها بالكابوس التي يتعين على طفلها الشجاع تحملها.
وذكرت صحيفة "ذا سكوتسمان" الأسكتلندية أن الطفل مصاب بنوع نادر من داء الصرع وقد عانى من 12 نوبة صرع في شهر واحد، وهو الآن يعالج في المستشفى بخمسة أنواع مختلفة من الأدوية، وتعتبر حالته مماثلة لوضع "ألفي دينجلي" البالغ من العمر ستة أعوام من "وارويكشاير" والذي تنتابه 20 -30 نوبة صرع في اليوم الواحد، وتشن أسرته حملة للحصول على زيت القنب المتاح لأغراض طبية.
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