معمر روسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية

أقدم المواطن الروسي، أباز إيليف (122 عاما)، على الإدلاء بصوته، اليوم، في الانتخابات الرئاسية الروسية في منطقة إنجوشيا.

وقال المتحدث باسم منطقة إنجوشيا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن " أباز إيليف، البالغ من العمر 122 عاما، شارك في الانتخابات الرئاسية الروسية، حيث صوت من منزله بعد قدوم أعضاء لجنة الانتخابات إليه".

ويشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الروسية تجري في إنغوشيا عبر 137 مركز اقتراع.

الجدير بالذكر أنه يتنافس في الانتخابات الرئاسية الروسية ثمانية مرشحين يتم إدراج أسمائهم على ورقة الاقتراع وفق الأبجدي: سيرغي بابورين عن "الاتحاد الشعبي الروسي"، ورجل الأعمال بافل جرودينين عن الحزب الشيوعي الروسي، والقومي فلاديمير جيرينوفسكي عن الحزب "الليبرالي الديموقراطي الروسي" والرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مستقل)، والمرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك عن حزب" المبادرة المدنية"، ومكسيم سورايكين عن "شيوعيو روسيا"، والمفوض المعني بحماية حقوق رجال الأعمال في روسيا بوريس تيتوف عن "حزب النمو"، وغريغوري يافلينسكي عن حزب "يابلوكو" الليبرالي.