هبة "حاملة زوجها": "إحنا 10 أفراد عايشين بـ450 جنيها.. وبحمد ربنا"

هبة تحمل زوجها
أجرى الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه مانشيت القرموطي، المٌذاع عبر فضائية "النهار"، تجربة معايشة لحالة المريض خالد البدوي والذي تحمله زوجته على كتفها 3 مرات أسبوعيًا منذ 6 سنوات، من أجل الحصول على جلسة الغسيل الكلوي الخاصة به.
وقالت هبة، زوجة البدوي، إنها تعيش مع زوجها و3 أبناء ومعه 3 من أبناء أخيه أيتام يعيشون معها في نفس الغرفة، إضافة إلى أن حماتها وشقيق زوجها يعيشون معهم في غرفة أخرى، لافتة إلى أنهم جميعًا يعيشون بمبلغ 450 جنيها شهريًا، مضيفة: "الحمد لله حامداه وشاكراه من 6 سنين، ورضا من عند ربنا ونفسي العيشة تبقى أوسع من كده أنا وعيالي".
وأبدت هبة سعادتها بسبب انتشار قصتها على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، لافتة إلى أنها تتمنى أن تقابل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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