بالفيديو| لماذا تمنى أبو تريكة "قطع يده" بسبب محمد صلاح؟

داعب محمد سعدون الكواري، مذيع قناة "بي إن سبورت"، النجم محمد أبوتريكة، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، وطارق الجلاهمة، بسبب محمد صلاح، نجم ليفربول، بعدما سجل 4 أهداف في مباراته اليوم، أمام واتفورد، في منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال الكواري في الاستديو التحليلي للمباراة، موجهًا سؤاله للجلاهمة: "كابتن عندك محمد صلاح كابتن في الفانتازي صحيح؟"، ليرد الجلاهمة: "عندي صلاح وعندي كابتن".

وتابع المذيع القطري حديثه: "معنا واحد في الاستديو حط فيرمينو كابتن"، في إشارة إلى أبو تريكة.

ورد أبو تريكة على الكواري ضاحكًا: "أنا عندي صلاح بس ما عملتهوش كابتن عشان مش عايز أحط عليه ضغوط، فخليته نائب كابتن، لكن الإيد دي تتقطع".

فانتازي بريميرليج هي لعبة تخيلية في المقام الأول، يمكنك الدخول إليها من هنا، تقوم باختيار 15 لاعب من كل فرق الدوري بتكلفة 100 مليون، بحيث لا يزيد اختيارك من أي فريق عن ثلاثة لاعبين.

يتواجد 11 لاعب في التشكيل الأساسي وأربعة في الفريق الاحتياطي، لا يتم حساب نقاط اللاعبين الاحتياطيين إلا في حال عدم لعب واحد من الأساسيين.

تقوم باختيار أحد اللاعبين ليكون قائد للفريق في هذا الأسبوع، يتم مضاعفة نقاط هذا اللاعب، في حال عدم لعبه لأي دقيقة، فإن مضاعفة النقاط ستتجه مباشرةً لنائب القائد والذي تقوم باختياره أيضًا.

يتكون فريقك دائماً من حارسي مرمى، خمسة مدافعين، خمسة لاعبين في الوسط، ثلاثة مهاجمين، لابد أن يتواجد في فريقك الأساسي ثلاث مدافعين، لاعبي وسط، مهاجم على الأقل، بحيث لا تستطيع أن تلعب بعدد أقل من هذا في كل الخطوط.