بالصور| "كوميكس" أهداف محمد صلاح: "السوبر هاتريك طلع سهل أهو"

فرحة عارمة احتلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عقب تسجيل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، 4 أهداف (سوبر هاتريك)، في مباراته مساء اليوم السبت، أمام فريق واتفورد، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج).

صلاح الذي بات ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الآن، برصيد 28 هدفًا، يعيش حالة من الانتعاش الكروي رفقة فريقه ليفربول، ما جعله حديث مواقع التواصل الاجتماعي سواء في مصر أو إنجلترا، وذلك ما ظهر مساء اليوم بعد قيادته لـ"الريدز"، للفوز على واتفورد بنتيجة (5-0)، سجل فيها 4 أهداف.

وأطلق الجمهور المصري والإنجليزي عددًا من الصور الساخرة "كوميكس"، عبر صفحات موقع "فيسبوك"، للتعبير عن الإنجاز التاريخي الذي حققه الفرعون المصري أمام واتفورد.