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بالصور| سعره 10 ملايين دولار.. نفوق "تجويد المصري" أجمل أحصنة العالم

منذ 15 دقيقة
تجويد

تجويد

كتب: رامي الجزيري

نفق الحصان المصري العربي الأصيل، "تجويد" الذي يطلق عليه أيضًا "طاووس محطة الزهراء" أو "البطل أبو الأبطال"، أحد أجمل 20 حصانا في العالم.

ونفق الحصان في اسطبل الزهراء التابع لوزارة الزراعة المصرية، وذلك بسبب التأخر في تقديم العلاج له بشكل صحيح من مرض عابر أصابه قبل أيام، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأصيب الحصان منذ فترة بـ"خراج" داخل فمه ولم يتم علاجه بصورة صحيحة، ما تسبب في تضاعف أزمته الصحية حتى نفق.

ويصل ثمن الحصان "تجويد"، إلى ما يزيد عن 10 ملايين دولار، نظرا لمواصفاته الجمالية الفريدة والنادرة، وكونه من نسب أصيل.

جدير بالذكر أن "تجويد" سليل "جادالله" و"تي"، وكان واحد من أجمل 20 حصانا في العالم، وكان ترتيبه الـ17، بحسب ما أعلن الدكتور محمد يوسف، المستشار الطبي للهيئة الزراعية.

و"تجويد" له من نسله "الصقلاوي الجدراني"، الذي يجمع بين صفات والدته "تي" أجمل فرسات محطة الزهراء للخيول، ووالده "جادالله" ابن الطلوقة "أديب".

 

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