بالصور| سعره 10 ملايين دولار.. نفوق "تجويد المصري" أجمل أحصنة العالم

تجويد
نفق الحصان المصري العربي الأصيل، "تجويد" الذي يطلق عليه أيضًا "طاووس محطة الزهراء" أو "البطل أبو الأبطال"، أحد أجمل 20 حصانا في العالم.
ونفق الحصان في اسطبل الزهراء التابع لوزارة الزراعة المصرية، وذلك بسبب التأخر في تقديم العلاج له بشكل صحيح من مرض عابر أصابه قبل أيام، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأصيب الحصان منذ فترة بـ"خراج" داخل فمه ولم يتم علاجه بصورة صحيحة، ما تسبب في تضاعف أزمته الصحية حتى نفق.
ويصل ثمن الحصان "تجويد"، إلى ما يزيد عن 10 ملايين دولار، نظرا لمواصفاته الجمالية الفريدة والنادرة، وكونه من نسب أصيل.
جدير بالذكر أن "تجويد" سليل "جادالله" و"تي"، وكان واحد من أجمل 20 حصانا في العالم، وكان ترتيبه الـ17، بحسب ما أعلن الدكتور محمد يوسف، المستشار الطبي للهيئة الزراعية.
و"تجويد" له من نسله "الصقلاوي الجدراني"، الذي يجمع بين صفات والدته "تي" أجمل فرسات محطة الزهراء للخيول، ووالده "جادالله" ابن الطلوقة "أديب".
أظهر فيديو متداول لقطات مزعجة لفتاة تصرخ في الطالبة المصرية مريم مصطفى، أثناء مشادة كلامية، يعتقد أنها وقعت في حافلة قبل وقت قصير من الهجوم الذي تسبب في موتها
أجرت منظمة "أو آر بي ميديا" الأمريكية غير الربحية، بالتعاون مع جامعة نيويورك الحكومية، دراسة حديثة توصلت إلى أن عبوة المياه المعدنية الواحدة يمكن أن تكون ملوثة
أسماء البلاد من الأشياء الغامضة في الأغلب، فهل فكرت ذات يوم ماذا يعني اسم بلد معينة أو لماذا سميت بهذا الاسم؟، بعض الباحثون اللغويين فكروا في الأمر وأجروا.....
ما زال السؤال عن هل سيأتي اليوم الذي نتواصل فيه مع كائنات فضائية أم لا يطرح نفسه، وأيضا النقاش حول ما إذا كنا وحدنا في الكون أم لا لا زال موجودا، وهناك دراسة جد
أوصى العالم، ستيفن هوكينج، الذي توفي في سن الـ76، بما يريد أن يُوضع على قبره، حيث أوضح أنه يود أن تُنحت "معادلة هوكينج" على شاهد القبر
تعليقات الفيسبوك