بالفيديو| رجل يعثر على "فأر ميت" داخل عبوة مشروب طاقة شهير

فأر ميت داخل مشروب طاقة
أثار مقطع فيديو، نشره موقع "لايف ليك"، الجدل بين زوار الموقع، خاصة بعدما أظهر المقطع المصور رجل يحمل عبوة مشروب طاقة شهير، يقول إنه عثر بداخلها على "فأر ميت".
ووثق الرجل لحظة فتح العبوة بسكين عن طريق شقها من المنتصف، ليظهر الفأر راقدا داخلها.
وتباينت ردود أفعال مشاهدي المقطع، فشكك البعض في صحة الواقعة، حيث قال أحد المعلقين إن "الفأر وضع داخل العبوة عمدًا".
فيما استبعد آخرون ذلك باعتبار أن فتحة العبوة ضيقة للغاية ومن الصعب تصور دخول الفأر سوى في مرحلة التعبئة.
وقال معلق آخر: "إذا قرب الكاميرا من قاع العبوة ستكتشفوا إنها مفتوحة من الأسفل ووضع فيها الفأر عن قصد من أجل تشويه سمعة الشركة المنتجة".
ولم يتثنى لـ"الوطن" التحقق من الفيديو المنشور عبر موقع "لايف ليك"، وعدد من قنوات "يوتيوب".
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