"لبن العصفور".. دواء جديد مقاوم للجراثيم والبكتيريا

يستخدم الكثيرون مصطلح "لبن العصفور" كسخرية من أمر ما نظرًا لانه لا يوجد للعصافير حليب وصغارهم لا ترضع إلا أن دراسة حديثة كشفت، عن أن طائر "خلد الماء" والذي يضع بيضًا يغذي أطفاله بالحليب والذي يمكن أن يساعد على حل أزمة مقاومة الجراثيم والأمراض للمضادات الحيوية.

وأوضحت نتائج الدراسة للباحثون من منظمة "كومنويلث" للدراسات الصناعية والعلمية وجامعة دايكين، أن طائر الخلد المعروف بـ"لاتيبوس"، يحتوي حليبه على بروتينا فريدا.

وذكرت الدراسة التي أشرفت عليها البروفيسورة جانيت نيومان، أن "خلد الماء" حيوان غريب في الأصل، ولذلك يبدو طبيعيا أن تكون للطير كيمياء غريبة أيضا.

ويعتبر طائر "خلد الماء" من فئة الثدييات، وتكمن المفارقة في كونه يضع بيضا، لكنه ينتج الحليب في الوقت نفسه حتى يطعم صغاره، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

وأكد العلماء إنهم اكتشفوا خلال دراستهم لحليب الطائر، بروتينا يشتمل على مكونات فريدة لمقاومة البكتيريا، وهو ما يعني أنه قادر على حماية أرواح الناس وتخفيف آلامهم مستقبلا.

والجدير بالذكر أن الطائر ولا يملك حلمة ثدي تتيح لصغاره الرضاعة، ولذلك يضطرون إلى الحصول على الحليب من مكان آخر في البطن، مما يعني أن السائل معرض بشكل كبير للجراثيم، ولذلك طور مقاومة مهمة ضد البكتيريا.