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فيديو| كيف تلهو صغار الأفيال مع البشر؟

اليوم PM 08:25
شاهد كيف تلهو صغار الأفيال مع البشر

شاهد كيف تلهو صغار الأفيال مع البشر

كتب: رامي الجزيري

قرر أحد الأفيال الصغار في مزرعة للأفيال في تايلاند اللهو مع سائحة بطريقة مضحكة.

أظهرت لقطات فيديو انتشر على الإنترنت الفيل الصغير وهو يجلس على قدم فتاة مستمتعأ بتدليلها له.

وفقا لما نقله موقع "سبوتنيك" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن السائحة هانا فرنشويك، من ولاية فرجينيا الغربية، زارت المزرعة وقررت الاقتراب من الفيل الصغير بغرض اللعب معه، وقابلها الصغير بفرحة وذهب لها ليداعبها وجلس عليها ليمنعها من النهوض.

ووفقا للسائحة، فإن الفيل الصغير تعلق بها وتبعها خلال جولة في المزرعة. وقالت "كانت أكثر اللحظات سحرا وسعادة في حياتي".

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