تعرف على فوائد وأضرار "تخزين النوم" في العطلة الأسبوعية

تخزين النوم فى العطلة الأسبوعية
كشفت دراسة علمية روسية عن ميّزات النوم الزائد في عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، وأظهرت الدراسة التي أشرف عليها ميخائيل بولويكتوف رئيس قسم طب النوم في جامعة موسكو الحكومية الأولى للطب، أن الإنسان يمكن أن يتزود بساعات إضافية من النوم "تخزين النوم" خلال الأسبوع لفترة تصل إلى 3 ساعات، دون أضرار صحيّة.
وبحسب "روسيا اليوم" فإنه يجب الاستفادة من ساعات النوم الاحتياطية، التي نامها الإنسان سلفا، خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين، كما يمكن تعويض نقص النوم الحاصل لدى الإنسان خلال أيام العمل في عطلة نهاية الأسبوع لاحقا.
وفى الوقت نفسه حذر العلماء من الاستخدام الخاطئ لهذه المعلومات الصحية الحديثة وسوء استعمالها، لأنها لا تنفي الضرر الحاصل من قلة النوم، وتجعل الإنسان عرضة لخطر ارتفاع ضغط الدم والسكري ولنقص المناعة.
لذلك ينصح الأطباء بالنوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا للحفاظ على صحة جيدة خالية من الأمراض.
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