بالصور| في روسيا فقط.. السماء تمطر أطنان من الذهب

سقطت أطنان من الذهب من طائرة شحن في روسيا في أثناء تحليقها، حيث كانت تحمل كميات كبيرة من المعادن والأحجار النفيسة.

حملت الطائرة التي كانت متجهة من ياكوتسك، المنطقة الشهيرة بإنتاج الألماس شمال شرقي روسيا، إلى كراسنويارسك وسط البلاد، شحنة من الألماس والبلاتين والذهب تقدر قيمتها بنحو 370 مليون دولار، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وخلال تحليق الطائرة سقط عشرات القطع الذهبية، تزن كل منها 20 كيلوجرام، علما أن السلطات استطاعت استعادة 170 قطعة.

واضطرت الطائرت إلى الهبوط اضطراريا في مطار ماغان بعد اكتشاف تساقط الذهب، وأغلقت الشرطة ممرات المطار.

وقالت السلطات الأمنية إنه من غير الواضح حتى الآن إن كان سقوط الذهب حادثا عاديا أم محاولة للسرقة، فيما يخضع المهندسون الذين أعدوا الطائرة للإقلاع للتحقيق.