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بالصور| "حفل زفاف وهمي" لفتاة أرادت إسعاد جدها المريض

منذ 18 دقيقة
صينية تنظم عرس وهمي لجدها لاسعاده

صينية تنظم عرس وهمي لجدها لاسعاده

كتب: إسراء حامد

الجد رجل عظيم في حياة أي فتاة، على وجه الخصوص بالنسبة لـ" فو شووي"، البالغة من العمر 25 عاما من مدينة "تشنغدو" الصينية، والتي التقطت مجموعة جميلة بفستان الزفاف مع جدها الذي أصيب بمرض خطير ربما يحرمه من العيش ليرى حفيدته في رداء العرس.

"فو شووي" فتاة انفصل والداها قبل سنوات، وتولى جدها البالغ من العمر 87 عاما تربيتها، لكنها علمت بإصابته بمرض خطير سبتمبر الماضي، حيث حذر الأطباء من احتمال موته في أي وقت، فقررت أن تشاركه لحظات سعيدة حتى لو أنها غير حقيقية.

ولأن "فو" لا تخطط للزفاف حاليا، ارتدت فستان الزفاف، بعد أن أخبرت جدها أنه ذاهب برفقتها لإجراء فحص طبي في المستشفي، ثم أحضرت له مفاجأة بحضور جلسة تصوير العرس بقيمة 3000 يوان (475 دولار) حتى لا تحرمه من جمال تلك اللحظة، وبذلك تحقق حلم الجد بالسير برفقة حفيدته في الممر.

ونقلا عن boredpanda  تضع الشابة وشم جدها على ذراعها، وتقول: لقد وضعت صورة جدي وشم على ذراعي في يناير الماضي، لأنني أريد أن يتمكن أصدقاؤنا الجدد وأولادي من معرفة شكله في المستقبل.

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