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بالصور| إنقاذ طفلة من مرض نادر

منذ 46 دقيقة
جستين كانت تعاني من مرض نادر

جستين كانت تعاني من مرض نادر

كتب: منة العشماوي

استطاع فريق من الأطباء النجاح في تعديل ساقي طفلة كاميرونية، كانت تعاني حالة طبية نادرة أدت لتقوس ساقيها بشكل غريب.

ورصدت صور جديدة، تحولا إيجابيا كبيرا لساقي جستين، البالغة من العمر 11 عامًا، حيث كانت تعاني، من تأخر في النمو أدى إلى تقوس ساقيها 180 درجة، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكان من الصعب على جاستين المشي والحركة وممارسة الحياة الطبيعية بسبب حالتها النادرة.

وعمل الجراحون على تقطيع عظامها وتفكيك التقوس، قبل إعادة تركيب الساق بمساعدة الجبس.

وتظهر صور حديثة للطفلة بعد 5 أشهر من العملية المعقدة، وهي تستطيع المشي واللعب مع الأطفال، وعادت لممارسة الحياة بشكل طبيعي حاليا، وفقا للصحيفة.

ويذكر أن أصيبت جستين بمرض يدعى "بلاونتس" يتعلق بنمو الأطفال، أدى لتقوس ساقيها والتفافهما، حتى أصبحت قدماها تتجهان إلى الخلف.

فيما تكفلت مؤسسة "ميرسي شيبس" الكندية بمعالجة الطفلة على متن باخرة طبية، ثم إعادتها للكاميرون بعد نجاح العملية.

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