بالصور| إنقاذ طفلة من مرض نادر

جستين كانت تعاني من مرض نادر
استطاع فريق من الأطباء النجاح في تعديل ساقي طفلة كاميرونية، كانت تعاني حالة طبية نادرة أدت لتقوس ساقيها بشكل غريب.
ورصدت صور جديدة، تحولا إيجابيا كبيرا لساقي جستين، البالغة من العمر 11 عامًا، حيث كانت تعاني، من تأخر في النمو أدى إلى تقوس ساقيها 180 درجة، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
وكان من الصعب على جاستين المشي والحركة وممارسة الحياة الطبيعية بسبب حالتها النادرة.
وعمل الجراحون على تقطيع عظامها وتفكيك التقوس، قبل إعادة تركيب الساق بمساعدة الجبس.
وتظهر صور حديثة للطفلة بعد 5 أشهر من العملية المعقدة، وهي تستطيع المشي واللعب مع الأطفال، وعادت لممارسة الحياة بشكل طبيعي حاليا، وفقا للصحيفة.
ويذكر أن أصيبت جستين بمرض يدعى "بلاونتس" يتعلق بنمو الأطفال، أدى لتقوس ساقيها والتفافهما، حتى أصبحت قدماها تتجهان إلى الخلف.
فيما تكفلت مؤسسة "ميرسي شيبس" الكندية بمعالجة الطفلة على متن باخرة طبية، ثم إعادتها للكاميرون بعد نجاح العملية.
وتتوالى الحوادث في غضون ايام قليلة بسبب الإعلانات الوهمية على موقع "أوليكس" والتي كان إسلام حاتم طالب هندسة الضحية الثانية لها والذي تداول مواقع التواصل.
أوصى العالم، ستيفن هوكينج، الذي توفي في سن الـ76، بما يريد أن يُوضع على قبره، حيث أوضح أنه يود أن تُنحت "معادلة هوكينج" على شاهد القبر
عرض موقع "artyfull" الفرنسي للملابس صورة لجاكيت عليه صورة الفنان محمد رمضان في شخصية "رفاعي الدسوقي" بمسلسل "الأسطورة"، وهو يدخن السيجار.
بعد تامر حسني وحماقي.. محمد نور يحيي حفلا في السعودية
سافر علماء ومقدم برنامج "بي بي سي" إلى جمهورية الدومينيكان للقاء ذكور "Guevedoce"، والذين لا ينمو "عضو ذكري" لديهم حتى سن الـ12
تعليقات الفيسبوك