بالفيديو| رجل يهدي كليته لزوجته في عيد زواجهما

رجل يهدي كليته لزوجته في عيد زواجهما
تبرع رجل أمريكي بكليته لزوجته كهدية في عيد زواجهما، بعد أن عانت لسنوات طويلة من مرض الكلى.
واكتشفت مونيكا كالي، إصابتها بمرض الكلى متعددة الكيسات منذ 10 سنوات، وهو اضطراب ورثته عن والدتها، وعلى مدى عقد من الزمن، عاشت على جلسات الغسيل الكلوي، على أمل العثور على متبرع.
وأظهرت الفحوصات، أن كلية زوجها سيزار كالي مناسبة لها بشكل كبير، ووافق الزوج، الذي يعمل فني شبكات كمبيوتر على الفور على التبرع لها بالكلية، بحسب ما نقله "موقع 24" عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وأجريت العملية في 19 فبراير الماضي، قبل أيام قليلة من الذكرى زواجهما الـ 23.
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