بالفيديو| لحظة إنقاذ فيل غارق في الوحل.. ظل محاصرا لمدة 24 ساعة

تجمع السكان المحليين في قرية ماديالي الهندية بولاية كارناتاكا لإنقاذ الفيل الذي كان محاصرًا في الوحل مدة 24 ساعة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله المستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفيل وهو محاصر في حفرة مليئة بالوحل قبل أن يستعين السكان بحفار من أجل إخراجه من الحفرة.

ولكن الفيل رد الجميل إلى الحفار بمهاجمته بمجرد خروجه من الحفرة ما أدى إلى هروب العمال في الحال.

والجدير بالذكر أن الفيل ظل ليلة كاملة داخل الحفرة الملئية بالوحل، وحاول الخروج من الحفرة بنفسه مرات عديدة إلا أنه فشل في ذلك، حيث كان ضعيفًا للغاية، وفقًا لموقع "سبوتنيك".