آخر الأخبار

بالفيديو| لحظة إنقاذ فيل غارق في الوحل.. ظل محاصرا لمدة 24 ساعة

بالفيديو| لحظة إنقاذ فيل غارق في الوحل.. ظل محاصرا لمدة 24 ساعة

بالفيديو| "شبح" يهاجم سيارة على طريق سريع ويسبب اصطدامها بشجرة

بالفيديو| "شبح" يهاجم سيارة على طريق سريع ويسبب اصطدامها بشجرة

بالفيديو| اكتشاف قد يغير تاريخ أمريكا.. العثور على أقدم مسدس في العالم

بالفيديو| اكتشاف قد يغير تاريخ أمريكا.. العثور على أقدم مسدس في العالم

مقتل رجل في "بث مباشر" على "فيس بوك"

مقتل رجل في "بث مباشر" على "فيس بوك"

بالفيديو| لحظة إنقاذ فيل غارق في الوحل.. ظل محاصرا لمدة 24 ساعة

اليوم AM 12:43
لحظة إنقاذ فيل غارق في الوحل

لحظة إنقاذ فيل غارق في الوحل

كتب: رامي الجزيري

تجمع السكان المحليين في قرية ماديالي الهندية بولاية كارناتاكا لإنقاذ الفيل الذي كان محاصرًا في الوحل مدة 24 ساعة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله المستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفيل وهو محاصر في حفرة مليئة بالوحل قبل أن يستعين السكان بحفار من أجل إخراجه من الحفرة.

ولكن الفيل رد الجميل إلى الحفار بمهاجمته بمجرد خروجه من الحفرة ما أدى إلى هروب العمال في الحال.

والجدير بالذكر أن الفيل ظل ليلة كاملة داخل الحفرة الملئية بالوحل، وحاول الخروج من الحفرة بنفسه مرات عديدة إلا أنه فشل في ذلك، حيث كان ضعيفًا للغاية، وفقًا لموقع "سبوتنيك".

 

أخبار متعلقة

بالفيديو| فيل يقتل مزارعا بأنيابه انتقاما من أهل القرية

بالفيديو| فيل يقتل مزارعا بأنيابه انتقاما من أهل القرية

صياد أرجنتيني يحتفظ بأسود في ثلاجته ورأس فيل

صياد أرجنتيني يحتفظ بأسود في ثلاجته ورأس فيل

بالفيديو| أضخم لص في العالم.. فيل يحاول سرقة شاحنة طعام

بالفيديو| أضخم لص في العالم.. فيل يحاول سرقة شاحنة طعام

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

إسلام حاتم ضحية "أوليكس" الثانية يروي لـ"الوطن" تفاصيل ما حدث له

إسلام حاتم ضحية "أوليكس" الثانية يروي لـ"الوطن" تفاصيل ما حدث له

وتتوالى الحوادث في غضون ايام قليلة بسبب الإعلانات الوهمية على موقع "أوليكس" والتي كان إسلام حاتم طالب هندسة الضحية الثانية لها والذي تداول مواقع التواصل.

محمد رمضان على جاكيت في فرنسا بـ8600 جنيه: إقبال شديد عليه

محمد رمضان على جاكيت في فرنسا بـ8600 جنيه: إقبال شديد عليه

عرض موقع "artyfull" الفرنسي للملابس صورة لجاكيت عليه صورة الفنان محمد رمضان في شخصية "رفاعي الدسوقي" بمسلسل "الأسطورة"، وهو يدخن السيجار.

بعد تامر حسني وحماقي.. محمد نور يحيي حفلا في السعودية

بعد تامر حسني وحماقي.. محمد نور يحيي حفلا في السعودية

بعد تامر حسني وحماقي.. محمد نور يحيي حفلا في السعودية

بالصور| هذا ما أراده ستيفن هوكينج أن يوضع على قبره

بالصور| هذا ما أراده ستيفن هوكينج أن يوضع على قبره

أوصى العالم، ستيفن هوكينج، الذي توفي في سن الـ76، بما يريد أن يُوضع على قبره، حيث أوضح أنه يود أن تُنحت "معادلة هوكينج" على شاهد القبر

في حالة نادرة.. ذكور في الدومينيكان يولدون إناثا حتى سن 12 عاما

في حالة نادرة.. ذكور في الدومينيكان يولدون إناثا حتى سن 12 عاما

سافر علماء ومقدم برنامج "بي بي سي" إلى جمهورية الدومينيكان للقاء ذكور "Guevedoce"، والذين لا ينمو "عضو ذكري" لديهم حتى سن الـ12