بالفيديو| اليابان تبني مدينة سكنية مكتفية ذاتيا في أعماق المحيط

تفاجئنا اليابان في كل يوم تقريبًا بالإعلان عن اختراع جديد وشيق ومفيد للبشرية، فضلًا عن أن اليابان أصبحت من أكثر الدول تقدمًا في مجال التكنولوجيا والهندسة وبات تداخل الاختراعات في الحياة اليومية وطريقة العيش فيها أمرًا عاديًا، ومن المتوقع، أنك لن تتفاجأ إذا قرأت خبر عن أن اليابان قررت بناء مدينة كاملة ذات اكتفاء ذاتي في أعماق المحيط.

وأعلن مهندسون معماريون في العاصمة اليابانية طوكيو، عن خطتهم لإنشاء مدينة في أعماق المحيط، مؤكدين إنها ستكون أول مدينة ذات اكتفاء ذاتي في العالم.

وأكدت شركة "شيميزو" الهندسية أن المدينة الجديدة الصديقة للبيئة ستستخدم موارد المحيط المتاحة لإنتاج الطاقة وتوفير الخدمات الأخرى التي تشمل، مياه الشرب التي يتم إنتاجها عن طريق "التناضح العكسي"، والذي يستخدم الضغط العالي الموجود في أعماق منخفضة جدًا.

وسيأتي تصميم المدينة التي يبلغ عرضها 500 متر والتي سوف تبنى على شكل حلزوني يتصل بقاعدة ضخمة على عمق 2.5 ميل تحت الماء، وستولد الطاقة المتجددة عبر تحويل الطاقة الحرارية في المحيط، إلى طاقة كهربائية عبر مولدات خاصة.

ومن المرجح أن المدينة التي أطلق عليها اسم "أوشن سبيرال سيتي" ستصبح جاهزة لاستقبال 5000 نسمة بحلول عام 2030، كما أن السكان سيتمتعون بجميع وسائل الراحة والمرافق الضرورية، بما في ذلك المنازل والمدارس والمختبرات والمطاعم.

والجدير بالذكر أن الجهات التي دعمت فكرة إنشاء مدينة في أعماق البحر، هي شركة شيميزو وجامعة طوكيو، والوكالة اليابانية لتكنولوجيا علوم الأرض والبحار، وفقًا لما نقله "موقع 24" عن صحيفة ديلي ستار البريطانية.