قط يهدى صاحبته "وردة" كل صباح.. "الاهتمام مابيتطلبش"

اعتادت أن يفاجئها بصيده الثمين في كل مرة، يأتي حاملا بين فكيه سواء "فأر" أو أحد الطيور، ليبرهن لصديقته ومالكته "إيلي هاميلتون" على أنه "بطلها الشجاع" لكن شيئا فشيئا أصبح قطها "بدينا" مما تسبب في بطئ حركته، لكن وزنه الزائد لم يجعله يترك عادته بينما حرص على أختيار نوعا آخر من الأشياء ليهديها إليها وهي "الزهور".

على حساب "إيلي" الشخصي عبر موقع "تويتر" نشرت عدة صور توضح فيها كيف يحرص قطها على اختيار أجود أنواع الزهور في حديقتها ليعود بها كل صباح، مشيرة أنه لا يختار تلك الورود عشوائيا بل ينتقى الأجود سواء من حيث اللون أو الرائحة وهي من العادات الجميلة التي جعلتها تستقبل كل صباح بشكل أفضل.

الصور التى نشرتها الفتاة الكندية، حصلت على إعجاب العديد من متابعينها، وأكدوا من خلال تعليقاتهم أنها وسيلة للتعبير عن الحب عجز البشر عن استخدامها، فيما نصحها البعض أن تدشن لقطتها صفحة خاصة على موقع "إنستجرام"، حيث تمكنت الصور التى توضح كيف وضع القط الزهور بين أسنان ثم ذهب ليهديها إلى "إيلي" من الحصول على إعجاب نحو 230 ألف متابع، وأكثر من 86 ألف تعليق.