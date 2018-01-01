محمد رمضان على جاكيت في فرنسا بـ8600 جنيه: إقبال شديد عليه

عرض موقع "artyfull" الفرنسي للملابس صورة لجاكيت عليه صورة الفنان محمد رمضان في شخصية "رفاعي الدسوقي" بمسلسل "الأسطورة"، وهو يدخن السيجار.

ووصل سعر الجاكيت إلى 499 يورو وهو ما يعادل 8600 جنيه مصري.

من جانبه، عبَّر رمضان عن سعادته بذلك ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "طبعاً سعيد بوجودي على ملابس artyfull في فرنسا.. وسعيد أكتر لما عرفت إن في إقبال شديد عليها الحمد لله".